(Di mercoledì 17 aprile 2024)web, 1 posto Requisiti: laurea in lingue, conoscenza ottimale dell’inglese, buone capacità di scrittura. Mansioni: supportare la redazione del portale web internazionale. Contratto: da valutare. Sede: Valmadrera. Candidature: dalwww.leccolavoro.it autocandidatura indirizzata all’azienda, codice 8414

Redattore web per sito aziendale - Ricerca Redattore web con laurea in lingue e inglese fluente per supportare portale internazionale. Contratto da valutare, sede a Valmadrera. Candidature sul sito www.leccolavoro.it.ilgiorno