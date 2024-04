Porta un morto in banca | “E’ mio zio | deve farmi un prestito”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) –unine prova a far firmare il cadavere per ottenere undi 3000 euro. E’ la surreale vicenda che in Brasile coinvolge una donna, Erika de Souza Vieira, arrestata a Rio de Janeiro. La donna si è presentata in unadella zona di Bangu con un uomo seduto su una sedia a rotelle. Agli impiegati ha detto che si trattava dello zio: l’uomo avrebbe dovuto firmare documenti per autorizzare una favore della sedicente nipote. A tutti, però, la situazione è apparsa anomala. L’uomo, identificato come il 68enne Paulo Roberto Braga, erada qualche ora, come è stato appurato successivamente. La donna ha cercato di ingannare i dipendenti dell’istituto con una ‘recita’ poco credibili: sostenendo la testa dello zio, lo ha ...

