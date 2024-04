Pavia | lavori fasulli per fare uscire detenuti dal carcere | chiusa una cooperativa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo le cinque condanne per responsabilità penali individuali (al presidente pro tempore, membri del Cda e alcuni soci), ora è scattata anche la chiusura della. Un castello di carte, ritenute false, per consentire adi usufruire di misure alternative alla detenzione, ma pagando e uscendo quindi dalper intraprendere "percorsi educativi ed assistenziali mai concretamente posti in atto". La Procura di, con comunicato stampa diramato ieri, ha reso noti i "provvedimenti giudiziari emessi nei confronti della UnicumSociale Onlus", in particolare la "ordinanza applicativa della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio di ogni attività" emessa dal Tribunale ed eseguita ieri mattina dai militari del Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di ...