(Di venerdì 12 aprile 2024) Brutta prestazione del Milan che cade in casa nell`andata dei quarti di finale di Europa League contro la. I giallopassano per 1-0...

Chris Smalling si gode la bella vittoria della Roma sul campo del Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Per il difensore non è stata una stagione facile a livello fisico, ma oggi ...

Roma, Smalling: 'Serata speciale, con De Rossi tutti vogliono lottare e giocare' - Brutta prestazione del Milan che cade in casa nell`andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. I giallorossi passano per 1-0 a San Siro e si mettono.

Mancini: Felicità immensa per questi gol, ma questo è stato solo il primo round - A.S. Roma - La Roma ha espugnato San Siro, vincendo 1-0 contro il Milan , nella gara di andata dei quarti di...

PAGELLE – Milan-Roma 0-1: Smalling torna Predator, Mancio bomber infallibile, Celik-El Shaa commoventi! - Entra in cabina di regia e dal primo minuto dice a tutti: "datemi il pallone, ci penso io". A tratti dominatore assoluto in mezzo al campo. Giostra anche a difensore aggiunto, con chiusure alla De Ros ...