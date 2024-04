Neri Parenti | “Il politically correct mi ha rovinato”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Con ilmi hanno, oggi molti dei film che ho fatto in passato non li potrei più fare. A prescindere dalla serie dei cosiddetti cinepanettoni, dove ogni tanto si passava il limite della decenza, oggi non potrei più fare più nemmeno Fantozzi che, invece, è un cult, anzi uno stracult. Vai a