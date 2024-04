Innovazione | IA e Data Management | esplode il mercato globale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dalla realizzazione di report accurati partendo da enormi quantità di file all’incremento di produttività da parte dei professionisti: ecco alcuni dei principali impieghi dell’artificial intelligence in fase di reperimento e analisi dei dati. “Il potenziale dell’AI va sfruttato nel migliore dei modi in ogni settore operativo”, afferma Antonio Morabito, Responsabile Enterprise Business Development & Marketing di TIM. Sulla stessa lunghezza d’onda si confermano anche Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e organizzatori dell’AI Week: “Tutto gira attorno ai dati e, proprio per questo, l’AI sarà sempre più utile, soprattutto, per la loro raccolta e gestione” “Se si raccolgono abbastanza dati, qualsiasi cosa può essere dimostrata con metodi statistici”: lo scrittore statunitense Arthur Block aveva un’idea chiara sull’importanza dei ...

