Cosa sta facendo la Bce sui tassi d’interesse e cosa significa per chi ha un mutuo da pagare

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ancora nessun taglio deid'interesse da parte della Banca centrale europea, ma il prossimo incontro del 6 giugno potrebbe essere quello buono. L'inflazione è in forte calo, e le conseguenze deid'interesse così alti si stannosentire su chi ha una tasso variabile o vorrebbe chiederne uno.

Nella sesta puntata di Pechino Express 2024 , in onda giovedì 11 aprile, i viaggiatori hanno affrontato l'ultima tappa in Laos. Una coppia ha dovuto lasciare definitivamente la gara, tra momenti di ... (fanpage)

Caterina Shulha: «”Il Re” Luca Zingaretti mi ha tenuta sempre sulla spine. E per questo l’ho adorato». L’intervista - Caterina Shulha è la new entry della seconda stagione di "Il re" con Luca Zingaretti. «"Il Re" Luca Zingaretti mi ha tenuta sempre sulla spine. E per questo l'ho adorato» racconta nella nostra intervi ...amica

Frank Stanford, un poeta del Sud (traduzione di Luca Dipierro) - Frank Stanford nasce Francis Gildart Smith il 1° agosto del 1948 a Richton, Mississippi. Figlio di una vedova, viene adottato dalla famiglia Stanford, ma scoprirà solo da adulto la propria condizione ...ilfattoquotidiano