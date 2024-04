Atletica Parco Alpi Apuane immenso Cuneaz e Bedini dettano legge a Cuceglio e a Berat

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Due primi posti assoluti per gli atleti del. A firmare i due successi sono Renè(nella foto) alla sesta edizione della “Scalata al santuario“ gara di 10 km su terreno misto a, nel torinese e Nicolòche nella seconda edizione della “Green Half Marathon“ di, in Albania, chiude con il tempo di 1h07’. Ma per i biancoverdi ci sono anche successi e podi di categoria. Alla 22ª “corsa“ di Arezzo, gara di 11 km, vittoria di categoria (SM50) per Andy Dibra (sesto assoluto) e buon quarto posto assoluto per Nicolò Bandini. Nella 38ª edizione “Per i colli del sud“, gara di 11 km a Bagno a Ripoli Candeli, nel fiorentino, secondo posto di categoria (SM50) per Roberto Ria (settimo assoluto), ...