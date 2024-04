Amadeus e l’addio alla Rai | le indiscrezioni sul nuovo progetto con Discovery

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 aprile 2024) News Tv. Ormai sembra cosa fatta:lascia la Rai e inizia una nuova avventura con. Secondo quanto riporta il sito Dagospia il tutto dovrebbe concretizzarsi presto dopo un incontro tra gli avvocati del conduttore e i vertici della televisione di stato. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa sta succedendo. (…) Leggi anche:Rai: chi può prendere il suo posto Leggi anche: “Affari tuoi” torna in onda,preferito a Carlo Conti nel ruolo di conduttoree i nuovi progetti per il futuro Sono ore decisive per il futuro professionale di. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il conduttore dovrebbe incontrare il direttore generale Rai Giampaolo Rossi per discutere di un ...