Sperona l’auto della ex moglie | arrestato 50enne casertano

(Di domenica 7 aprile 2024) Caserta. Ha tentato direvettura, urtandola all’altezza del paraurti anteriore. E’ accaduto alle 17.30 circa di ieri, sabato 06 aprile, a Caserta all’altezzarotonda ubicata in prossimità del nuovo policlinico. La vittima, una 49enne di Caserta, è risuscita a non perdere il controllo del veicolo e a fermarsi nel piazzale del vicino distributore carburanti, chiedendo aiuto al “112”. Due equipaggisezione radiomobileCompagnia di Caserta, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo, che alla loro vista ha provato ad allontanarsi, conducendolo in caserma dove poi è giunta anche la vittima per essere ascoltata. Presso gli ufficiCompagnia Carabinieri la donna ha riferito di essere vittima, già da ...