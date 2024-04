Domenica con il brivido | all' improvviso si apre la diga e due ragazzi restano bloccati in mezzo all' Isonzo

I dati Auditel per i programmi di domenica 7 aprile 2024 sugli Ascolti tv: Màkari davanti a Lo Show dei Record e Fabio Fazio, che con Che tempo che non centra il podio (notizie.virgilio)

Antonio Cassano in diretta sulla Rai come fosse ancora alla Bobo TV, utilizza lo stesso linguaggio. Ne ha per tutti: attacca Allegri, De Laurentiis, Mourinho e Leao. E lo studio non sempre riesce a ... (fanpage)