(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ildel secondo turno del torneo Atp Masters 1000 ditra Jannike Andreaè statooggi per. Il derby tra il 22enne altoatesino, numero 3 del mondo e seconda testa di serie e il 28enne piemontese, numero 148 del ranking Atp, è stato sospeso sul 3-2 40-40 per il campione dell'Australian Open. La partita è prevista come secondo incontro sul campo centrale e inizierà non prima delle ore 17 tempo permettendo. — [email protected] (Web Info)

Miami , 23 marzo 2024 – Si giocherà di nuovo oggi l’incontro, valido per il secondo turno, tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori. Il derby azzurro, in programma nella giornata del 22 marzo, è stato ... (ilfaroonline)

Sinner-Vavassori, il match dell'Atp Miami rinviato per pioggia - (Adnkronos) - Il match del secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori è stato rinviato oggi per pioggia. Il derby tra il 22enne altoatesino, numero 3 del ...reggiotv

Super sabato al Miami Open, in campo sei azzurri. Riprende il match Sinner-Vavassori sospeso per pioggia - Super sabato al Miami Open. In campo sei azzurri. Riprende il match Sinner-Vavassori sospeso per pioggia (ore 17).blitzquotidiano

Masters 1000 di Miami, Sinner-Vavassori sospeso per pioggia: oggi il recupero - Miami, 23 marzo 2024 – Si giocherà di nuovo oggi l’incontro, valido per il secondo turno, tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori. Il derby azzurro, in programma nella giornata del 22 marzo, è stato inte ...ilfaroonline