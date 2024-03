Saccatura atlantica e poi il miglioramento | cosa ci aspetta a Pasqua

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Manca poco ormai al giorno die gli italiani si chiedono che tempo li. È il caso di organizzare gite fuori porta o è meglio trascorrere un po' di ore in casa in compagnia della famiglia? "Unaporterà diffuse condizioni di maltempo sull'Italia ma poi quella stessasarà anche l'artefice di un": così il team di 3bmeteo.com ha riassunto, in prima battuta, il fenomeno predominante della Settimana Santa. Un "fronte di aria calda di matrice sub tropicale" farà irruzione su tutto il Mediterraneo a partire da giovedì. Una "pausa anticiclonica" abbraccerà il venerdì. Stando a quanto scrivono gli esperti del sito, "mentre l'Italia si crogiolerà con sole e temperature più che primaverili, l'Europa occidentale sarà nella morsa del ...