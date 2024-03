Poggibonsi a caccia di punti pesanti Per gli Juniores derbyssimo a Certaldo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Leoni attesi dalla sfida allo Stefano Lotti con il Tau Altopascio. Domani alle 14,30 la gara casalinga dei Leoni, impegnati questa mattina nell’ultimo allenamento settimanale. Seduta che consentirà al tecnico Stefano Calderini di compiere ulteriori valutazioni in merito all’undici da schierare nell’appuntamento di fronte a una compagine ospite che cerca in questa fase l’approdo ai playoff. In un cammino vissuto in maniera costante, da parte del team della provincia di Lucca, nei quartieri più elevati della classifica, in pratica a ridosso della quattro grandi - in lotta per la promozione diretta tra i professionisti - del raggruppamento della serie D contrassegnato dalla lettera E. Ildal canto suo vuol trovare un ulteriore slancio sul rettangolo per mettersi al riparo dalle sorprese della classifica in questo quasi bimestre conclusivo della regular ...