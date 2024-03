Emiliano faccia di bronzo | Meloni mi intimidiva nei suoi comizi Ma non era lui quello del “gli faremo sputare sangue”?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Michelesenza vergogna. Più che un fisico bestiale ci vuole una bellatosta per fare dichiarazioni come quelle fatte dal governatore della Puglia in occasione della manifestazione a sostegno del sindaco di Bari Antonio Decaro. “Quando al governo ci sono persone come quelle succedono cose come queste. Perché vincere le elezioni a Bari è ovviamente, per loro, una ossessione”.ha ricordato, citando un video girato dalla premier Giorgiain via Sparano durante la campagna elettorale per le scorse politiche, “parlava a me direttamente – ha detto il governatore – quasi in una maniera intimidatoria, e mi diceva ‘questa è la tua Bari, questo èche avete costruito? Vivedere noi’. Era una promessa quella che fece quel giorno e che sta mantenendo in ...