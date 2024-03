Chiara Ferragni | il Codacons non ci sta | «Assurdo che parli ancora di fraintendimenti e buona fede Fazio doveva gestirla meglio»

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di martedì 5 marzo 2024) L’intervista diè finita. Ora cosa succede? Ilnon si è lasciato convincere dall’influencer digitale e dalla sue parole dette nel programma di Fabio: l’associazione dei consumatori l’ha bocciata. «deve togliersi dalla bocca le parole fraintendimento e, perché quando un pandoro viene venduto attraverso comunicati stampa e cartigli che lasciano intendere ai consumatori l’esistenza di un legame tra vendite e donazioni in favore dei bambini malati di cancro, non può esserci alcun tipo di fraintendimento e nessun errore di comprensione da parte dei cittadini», sottolinea il. Critiche anche per FabioChe critica anche l’approccio del conduttore: «Fabio ...