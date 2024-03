Teatro Serra | riflessioni sull’identità maschile oggi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn titolo esplicito, la formula chimica del Testosterone, per un’opera che si interroga sull’essere un uomo,. A cura della Compagnia Lidi Precari nata all’Accademia “Silvio D’Amico”, vincitore del Premio InCorti da Artemia 2023, “C19H28O2 (o come avere le palle)” di Riccardo Rampazzo, con Leonardo Cesaroni, Paolo Sangiorgio e Sara Younes ospite deldi Napoli, dal 15 al 17 marzo (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00). Info:@gmail.com, 347.8051793. “Prendo, sbatto, taglio, tolgo, butto”. In una piccola imbarcazione alla deriva, due pescatori lavorano forsennatamente pulendo il pesce raccolto nel corso della notte, durante un viaggio oltre i confini noti, alla ricerca di una creatura mitologica che possa renderli competitivi, in ...