Nuoto | Thomas Ceccon rientra a Riccione I 100 sl sono un obiettivo concreto

(Di lunedì 4 marzo 2024) E’ iscritto a tante gare,, ai campionati italiani dima il pensiero al momento è solo su una, i 100 stile libero. Ottenuta la qualificazione per i 100 dorso a novembre, il campione veneto ora deve dimostrare di poter valere il secondo slot nella gara individuale più attesa. Manuel Frigo a Doha aveva colto la qualificazione anche per la gara olimpica ed è lì, in attesa di giudizio ma il messaggio è stato chiaro: si aspettano grandi cose dache questa manifestazione ha avuto il tempo di prepararla, anche se l’infortunio alla mano gli ha tolto qualche giorno di lavoro. Scendere in vasca per puntare quantomeno alla finale dei 100 stile libero significa avere comeun 47”7, forse anche qualcosa di meno.il frazione di ...

