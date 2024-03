Lo sfogo di Barbara D'Urso in casa Rai: "Soffro ancora per l'uscita da Mediaset": Barbara d’Urso ovviamente si riferisce alla decisione dei vertici del Biscione di non rinnovarle il contratto e non confermarla alla guida di Pomeriggio 5, posto preso da Myrta Merlino. Dopo quella ...ilgiornale

“Provo dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata da Mediaset”, lo sfogo di Barbara d’Urso da Mara Venier: “Provo dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata da Mediaset“, lo sfogo amaro e sofferto della conduttrice televisiva e attrice Barbara d’Urso dalla sua collega e amica vip Mara Venier. L ...igossip

"Strappata da Mediaset": lo sfogo di Barbara D’Urso a Domenica In: Intervistata da Mara Venier, Barbara d'Urso è tornata sul piccolo schermo dopo alcuni mesi di assenza: da Mediaset alla vita privata, qual è stato il suo racconto ...ilgiornale