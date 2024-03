Inter alla ricerca del +15 sulla Juventus per l’ipoteca allo Scudetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ha la possibilità questa sera contro il Genoa di salire a quindici punti di vantaggio dseconda in classifica, ossia la(vedi probabili formazioni). Il modo perfetto per chiudere i giochi. VICINISSIMI – L’vede ormai chiaramente lo. Stavolta è impossibile farselo sfuggire dalle mani, sono dodici i punti di vantaggio con una partita in mano che verrà giocata stasera contro il Genoa. Laha perso con il Napoli e non ha recuperato terreno sui nerazzurri, che così hanno la chance di salire già a un vantaggio di quindici lunghezze. Perfetto il percorso della squadra di Simone Inzaghi: fino al 4 febbraio i bianconeri erano ad appena due punti di distanza. Dopo lo scontro diretto la corsa si è arenata, stesso destino per la squadra di Massimiliano ...