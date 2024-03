(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho ribadito il nostro NO a Carlo. Allenon possiamo andare con chi sull?autonomia ha mostrato ambiguità, con chi strizza l?occhiolino a Renzi, con chi vota la Pac, con chi davanti alle folli politiche Ue pensa a PiùEuropa. Non ci svendiamo per un posto a Bruxelles”. Lo scrive su XDe, leader di ‘Sud chiama Nord’. L'articolo CalcioWeb.

“Vittorio Sgarbi, nel periodo settembre-ottobre, quando ancora Lavora vo per lui, stava Lavora ndo a una candidatura per le Europee con Cateno De Luca e Stefano ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ho ribadito il nostro NO a Carlo Calenda . Alle Europee non possiamo andare con chi sull'autonomia ha mostrato ambiguità, con chi ... (liberoquotidiano)

Europee: Cateno De Luca, 'ribadito no a Calenda, non ci svendiamo': Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ho ribadito il nostro NO a Carlo Calenda. Alle Europee non possiamo andare con chi sull’autonomia ha mostrato ambiguità, con chi strizza l’occhiolino a Renzi, con chi vota ...lanuovasardegna

Edy Bandiera nel coordinamento nazionale di Sud Chiama Nord: Edy Bandiera è stato eletto nel coordinamento nazionale di Sud Chiama Nord. Già vice coordinatore regionale, il vicesindaco di Siracusa entra prepotentemente a pieno titolo nel partito di Cateno De Lu ...siracusanews

Elezioni Europee, Bandiera verso la candidatura con Sud Chiama Nord: Edy Bandiera è stato eletto nel coordinamento nazionale di Sud Chiama Nord. Per il vicesindaco di Siracusa, già assessore regionale all’Agricoltura, un altro prestigioso incarico all’interno del parti ...siracusaoggi