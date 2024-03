Colpi d’arma da fuoco esplosi a Nola | proiettili contro la saracinesca di un garage

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda serata i carabinieri della compagnia disono intervenuti nella frazione Polvica diper l’one dida. Diversisono statiladelin uso ad un residente. Non ci sono feriti, rilievi a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

