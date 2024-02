Picchiati e legati in casa dai ladri Coniugi dimessi dall’ospedale | dopo l’aggressione resta lo choc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le ferite guariranno più in fretta della paura. Ipestati lunedì sera in via Po dai rapinatori sono statiUboldo, dove erano stati accompagnatiessere stati colpiti econ fascette da elettricista aloro. Unofortissimo. I carabinieri di Pioltello sono al lavoro per ricostruire come la banda abbia scelto l’obiettivo: una villetta a Ronco, frazione di Cernusco al confine con Bussero e Cassina. Periferia lontana dal centro e dal suo movimento. In cassaforte c’erano orologi e soldi: tutto rubato. Il marito, piccolo imprenditore con un’attività fuori città, è stato aggredito in giardino alle 20 da quattro uomini incappucciati, in giro non c’era nessuno. Lui era uscito a chiudere le persiane esterne. I banditi l’hanno ...