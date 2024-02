Juve | Paul Pogba squalificato 4 anni per doping

Paul Pogba squalificato per 4 anni per Doping : è questa la sentenza sul centrocampista della Juve ntus. È stata accolta la richiesta della Procura anti Doping , ... (ilfattoquotidiano)

Finisce l'avventura del francese in bianconero, forse anche la sua carriera: era risultato positivo al testosterone nell'agosto del 2023: Finisce l'avventura del francese in bianconero, forse anche la sua carriera: era risultato positivo al testosterone nell'agosto del 2023 ...gazzetta