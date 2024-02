Calzona difende Juan Jesus dopo l'errore in Cagliari-Napoli | 'E' vergognoso'

Calzona cancella i 541 e l'anti-calcio: "Nell'anima di questa squadra c'è il gioco propositivo!": Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato della prova col Sassuolo ma anche delle caratteristiche del Napoli improntato ad un calcio propositivo. Di ...tuttonapoli

Calzona a Dazn: "Via le scorie negative! Stiamo migliorando in pochissimo tempo, crediamoci!": Francesco Calzona, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita col Sassuolo: "Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché come ho già detto ...tuttonapoli

Sassuolo-Napoli, Calzona: "Spalletti ineguagliabile, ma culliamo speranze Champions": Ancora sui singoli, Calzona si sofferma su Raspadori: "Mi ha sorpreso perché contro il Barcellona quando gli ho chiesto dove si trova meglio lui mi ha risposto: ‘Entro dove tu hai bisogno che io ...sport.sky