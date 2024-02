Le regole dell’educazione | Non sono semplici bravate I figli vanno anche sgridati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gesti sconsiderati, senza pensare alle conseguenze. Secondo l’avvocata Stefania Crema, criminologa, della Rete Ali per l’infanzia e l’adolescenza, la spiegazione delle incursioni nelle scuole da parte di adolescenti va cercata nel cambio dei modelli culturali. "Persi i valori di riferimento chiari delle generazioni passate, i modelli identificativi si rifanno all’approccio narcisistico della cultura consumistica e mediatica, di personaggi altamente performanti e socialmente realizzati - spiega l’esperta - diversi da quelli del passato". Questi aspetti hanno finito per coinvolgerei genitori che hanno aspettative sempre più alte verso i ragazzi. Ciò innesca la reazione in generazioni già fragili, non più dominate dal senso di colpa che un tempo portava i giovani a ribellarsi e a opporsi alleproposte dalla società degli adulti, ma da un ...