Gli Stati Uniti suonano in Brianza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Potenza, magia e classe in una miscela folk rock che guarda alla tradizione musicale americana. Una band che è anche un collettivo sempre aperto a nuove collaborazioni. Domenica alle 17.30 la biblioteca civica di via Nazario Sauro a Verano si trasformerà in un angolo dicon il concerto dei Session Americana (nella foto), storico gruppo di Boston che arriverà ininsieme a un’ospite speciale, la cantautrice Eleanor Buckland, chitarrista delle Lula Wiles. Strumenti e voci intrecceranno brani in cui convergono radici bluegrass, deviazioni rock, ma anche influenze blues e psichedeliche. Lo spettacolo sarà, nella scelta dei pezzi, un omaggio all’universo femminile. Nati nel 2003 a Boston, i Session Americana presenteranno il loro disco antologico “The Rattle and The Cattler - Twenty years (so far) of Session Americana“. ...