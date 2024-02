Tragedia ad Alessandria | 16enne investito da un treno I fatti

(Di martedì 27 febbraio 2024) secondo le prime notizie che giungono dal luogo dell’incidente Un ragazzo di 16 anni è morto questa mattina, 27 febbraio 2024, intorno alle 7:20, dopo essere statoda unalla stazione di Felizzano, in provincia di. Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo, di cui non si è ancora resa nota l’identità, stava attraversando i binari quando è stato travolto da unin transito. L’impatto è stato fatale e il ragazzo è morto sul colpo. Dalle ultime informazioni, il ragazzo era un ospite di una comunità per minori di Felizzano. Si presume che stesse andando a scuola al momento dell’incidente e che fosse in ritardo. Luca Cerri, sindaco di Felizzano, ha confermato: «Sembra stesse andando a scuola e che fosse in ritardo. Perciò ha attraversato sui binari». Anche se non si escludono altre ipotesi. Sul ...

