Pagelle Grande Fratello 26 febbraio | Perla e Mirko scricchiolano | Beatrice Luzzi in trionfo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nelledeldi lunedì 26trovano spazio alti e bassi tanto della puntata quanto di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini. Federico Massaro: voto Super Mario. Nel senso di videogioco. Dai uno così non può essere vero. Non può muoversi così a scatti davvero. Non può avere delle reazioni così sproporzionate per un bicchiere di latte davvero. Dai, è chiaro che recita. Male. Ma recita. La riesumazione della storia fra Giuseppe Garibaldi e: voto Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Cosa c'entra? Nulla, esattamente come questa pseudo storia ormai finita da secoli. Perché riparlarne mettendo palesemente in imbarazzo sti due poverini non ha alcuna utilità. Eppure gli autori e il conduttore Alfonso Signorini hanno optato per ...