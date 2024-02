Chi affronterà Cobolli al prossimo turno ad Acapulco? Altro nobile decaduto in arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Flavioha firmato una splendida magia al primodel torneo ATP 500 di, sconfiggendo in rimonta il quotato canadese Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano si è imposto in tre set contro l’attuale numero 30 del mondo, un po’ lontano dai fasti dei giorni migliori (a fine 2022 era stato numero 6 del circuito) ma che nelle ultime uscite aveva fatto intuire di essere in ripresa. Prova di forza da parte del 21enne romano, numero 69 del ranking ATP che si sta ben esprimendo ai piani alti del tennis internazionale. Il nostro portacolori, che sta giocando il tabellone principale dopo essere passato dalle qualificazioni, si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento messicano e tornerà in campo per disputare gli ottavi di finale. Ilavversario sarà però ...