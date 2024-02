Anche l’Antifrode Ue indaga sulle cooperative della moglie e della suocera di Soumahoro

(Di martedì 27 febbraio 2024) A fine ottobre 2023 il procuratore Giuseppe De Falco ha informato l’Olaf, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, dell’inchiesta per frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio sulla gestione delleKaribu, Consorzio Aid e Jambo Africa di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo,del deputato Aboubakar– completamente estraneo alla vicenda. L’indagine riguarda la gestione dei centri per l’accoglienza, i rapporti con la Prefettura e i problemi di sovraffollamento. L’udienza preliminare davanti al gup di Latina si terrà il prossimo 1 marzo, mentre il processo per eventuali reati fiscali è già iniziato. L’ufficio antifrode di Bruxelles, informato dell’attivitàprocura, ha avviato una sua ...

Dopo Pisa, indagano Anche i pm di Firenze: chi ha dato l’ordine di caricare i manifestanti: Non c’è solo Pisa. Accertamenti sul comportamento della Polizia sono in corso Anche a Firenze. Qui la Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire quanto avvenuto il 23 febbraio, quando – come a Pis ...ilfattoquotidiano

L'Antifrode Ue ora indaga sulla moglie di Soumahoro: L'inchiesta dell'Olaf L'Ufficio dell'Unione europea per la lotta Antifrode punta l'indice su alcuni immobili ... compromettendo in questo moto la salubrità dei locali. Anche l'accusa di far vivere gli ...ilgiornale

Irregolarità nella gestione dei fondi dell’associazione “Antiracket Salento” Presidente condannata a 15 anni: Va detto però che per gli stessi imputati sono arrivate Anche assoluzioni parziali e proscioglimenti per prescrizione riguardo alcuni capi d’accusa. Inoltre, per i principali imputati sono disposte ...leccenews24