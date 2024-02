Serie A | Milan-Atalanta 1-1

(Di domenica 25 febbraio 2024)pareggiano 1-1 a San Siro nel posticipo domenicale della 26/a giornata diA. Apre le marcature Leao con un gran gol dopo 3', il suo primo in campionato da mesi, che aiuta i rossoneri nella gestione della prima frazione, ma nel finale un rigore concesso da Orsato dopo un controllo al Var permette a Koopmeiners di segnare l'1-1. Leao, in buona serata, è il più ispirato nella ripresa contro il muro atalantino, che però resiste fino al triplice fischio.

