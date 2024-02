Sconfiggiamo l’inazione | spunti dagli editoriali ASviS

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Di seguito il testo integrale Scritto da Flavia Belladonna della Redazione– venerdì, 23 febbraio 2024 Dall’inquinamento al dissesto idrogeologico, senza un cambio di rotta che punti sulla prevenzione i costi sociali ed economici saranno incalcolabili. Serve una visione generale per la difesa del territorio, da attuare con politiche coraggiose. “Da sessant’anni si parla di smog in Val Padana Le principali fonti sono traffico stradale, riscaldamento domestico, industrie, agricoltura. Per ripulire la miscela mefitica bisogna cambiare abitudini sbarazzandoci del ritornello che ciò implica danni economici. I danni a salute e clima non diventano poi sociali ed economici?” Così Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore scientifico, va dritto al punto sul tema dell’inquinamento. Un argomento che è stato particolarmente al centro del dibattito nell’ultima ...