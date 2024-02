Polemiche autolesioniste | Casini smonta i teoremi sinistri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Nemmeno la più accanita battaglia politica può legittimare uno scontro all'arma bianca sulla gestione dell'ordine pubblico nelle città italiane". Pier Ferdinandol'ultima campagna della sinistra, quella contro il governo e il Viminale per gli scontri alle manifestazioni pro-Palestina a Pisa e Firenze. "Il diritto a manifestare è sacrosanto, almeno quanto il rispetto che si dovrebbe avere verso i ragazzi che vestono la divisa della Polizia di Stato o dei Carabinieri - dichiara l'ex presidente della Camera - E' ovvio che la scorsa settimana, a Pisa e non solo, le cose non sono andate come dovevano e bene ha fatto il Capo della Polizia ad annunciare accertamenti rigorosi. Ma per favore non parliamo di malafede o di ordini preordinati perchécome queste sonoper tutti".