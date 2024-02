Navalny | anche l’Ucraina a sorpresa conferma | “E’ morto per cause naturali | un coagulo di sangue”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il dissidente russo Alexei‘‘èper undi”, quindi ”si tratta di una morte naturale”. Lo ha sostenuto il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, dicendo che ”è più o menota” la tesi iniziale fornita dalle autorità russe sulla morte in carcere del critico numero di Vladimir Putin. “Potrei deludervi, ma quello che sappiamo è che èdavvero per undi”, ha detto citato dall’emittente ucraina Hromadske. Morte di, la rivelazione dell’intelligence ucraina Le parole di Budanov aggiungono un’altra versione e un’altra ipotesi alla vicenda finora caratterizzata dalle informazioni arrivate fa fonti russe, ufficiali e non. Le autorità carcerarie hanno fatto ...

Navalny, clamorosa dichiarazione dello 007 ucraino Budanov sulla causa di morte dell'attivista russo: Presa di posizione inedita e impredicibile di Kirilo Budanov sulla causa di morte del dissidente russo Alexei Navalny. Il capo della direzione ... Sulla guerra in Crimea Nelle stesse ore Budanov ha ...tg.la7

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: “Un pugno al cuore dopo essere stato esposto per molto tempo a condizioni di congelamento: così, secondo una fonte citata dal Times, sarebbe stato ucciso Alexei Navalny ... avanzando anche questa ...agenziaradicale

Zelensky, 'Meloni è con noi ma in Italia molti pro-Putin': 'La vittoria dell'Ucraina dipende dall'Occidente. Auspico un vertice di pace in Svizzera in primavera'. Kiev: 'La metà delle armi occidentali arrivano in ritardo. Zaporizhzhia attaccata per 263 volte ...ansa