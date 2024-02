Ferragnez | si parla di una furiosa lite a San Valentino

Chiara Ferragni: «Sono imperfetta anche io, ma sempre in buona fede. Fedez? Giusto tenere i problemi tra le mura familiari»

Valentina Ferragni , la sorella della nota Chiara, e Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana e madre di Fedez , sono state contattate dalla stampa ... (dailynews24)

Ferragni- Fedez, la separazione. L'avvocato (che seguì il divorzio di Berlusconi): «Sul mantenimento pesa anche il numero dei follower»: Forse è un'idea per rilanciare il marchio Ferragnez appannato dall'inchiesta per truffa aggravata ... amica e mi è molto vicina in questo momento». Quanto a Chiara, «parlerà lei», assicura la sorella ...ilmessaggero

Chiara Ferragni, la giornata in contatto con i follower: «Io, zitta per troppo tempo»: L’influencer dopo l’intervista al "Corriere": «È importante parlare». Chiara posta storie con i bimbi nel lettone. Fedez sarebbe tornato a casa dalla madre ...roma.corriere

Ferragni-Fedez, è vera crisi Oltre 10mila follower in più all'annuncio della separazione (ma il giorno dopo ne perdono la metà): I Ferragnez si separano: fine dell'amore o trovata pubblicitaria per tornare sulla cresta dell'onda La risposta, al momento, non è chiara a nessuno. Intendiamoci: la crisi tra i due era ben visibile, ...corriereadriatico