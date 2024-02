Tecnologia e digitale We Make Future sbarca sotto le Torri

We Make Future, la fiera sull'Innovazione tecnologica e digitale sbarca a Bologna

(Di sabato 24 febbraio 2024) Da Rimini a Bologna per continuare a sognare in grande. E’ il moderno quartiere fieristico del capoluogo felsineo la destinazione scelta da Wmf - We, Fiera Internazionale sull’Innovazione Tecnologica e, da qui ai prossimi 3 anni. Un passaggio storico per l’appuntamento ideato e organizzato da Search On Media Group, in calendario a BolognaFiere dal 13 al 15 giugno, che sceglie di rimanere in Italia dopo numerose richieste di trasferimento all’estero. Una manifestazione che vanta numeri clamorosi: nella passata edizione, infatti, ha registrato oltre 60mila presenze provenienti da 89 Paesi e coinvolto 670 espositori. Ma anche l’approdo di più di 2mila tra startup e investitori e oltre un migliaio di speaker giunti da ogni angolo del globo. Il trasloco in terra emiliana rappresenta non solo una concreta opportunità di ...