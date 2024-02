Lucchese | il momento cruciale Gorgone | Voglio undici pantere

I 7 giorni più lunghi. Ecco il piano del Livorno per dare l'assalto al vertice

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ci siamo. Nel ristretto spazio di quindici giorni (oggi a Pescara, mercoledì prossimo in Coppa Italia a Padova e quattro giorni dopo in casa con il Rimini) lasi giocherà una grossa fetta della stagione. E’ arrivato ildi lasciare da parte il bel gioco e pensare a mettere altro "fieno" in cascina, come si dice, perché la classifica ha le sue esigenze. Ed oggi la classifica ha bisogno di essere rivitalizzata, magari attraverso un filotto di risultati positivi, cosa che è mancato finora. Alla vigilia della complicata trasferta dell’"Adriatico" contro il Pescara,ha fatto il punto della situazione. "Tiritiello è squalificato, mentre Benassai – ha detto il trainer – si è ripreso dalla febbre ed è a disposizione. Rimarrà a casa, invece, Yeboah, che non ha smaltito un malanno rimediato nella gara di andata di coppa ...