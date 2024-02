Calma e gess Ovvero | Stai tranquillo

Perchè si dice "calma e gesso"?

(Di sabato 24 febbraio 2024) Magni ?altra mattina al “canton di ball“, l’angolo della piazza dove si radunano gli anziani a “contarla su“, si è scatenata una accesa discussione, ad un certo punto trasformatasi in una raffica di proteste contro l’amministrazione comunale. Perchè i pensionati erano così tanto arrabbiati contro il Comune? Il sindaco e la sua giunta avevano deliberato di sostituire le panchine lungo il corso principale del paese e nei giardini pubblici con nuovi sedili che, secondo alcuni di coloro che protestavano, erano troppo scomodi, soprattutto per le persone molto in là con gli anni. L’atmosfera, lì al “canton“, si era fatta piuttosto accalorata, con qualche violenza verbale, perché almeno un paio degli anziani si dicevano d’accordo con il Comune: "Per noi i panchin van benn. En bei". Gli altri invece pensavano al contrario. La discussione stava quasi scadendo in rissa: però solo verbale. Ed ...