Basket serie c Sbf lotta ma cade contro la Cmp

Scuola Basket, prima squadra e giovanili presentate ieri pomeriggio al 'Castello'

(Di sabato 24 febbraio 2024) InC, una buona Scuoladà del filo da torcere alla corazzata Cmp Globalma è costretta a lasciare per strada i due punti al cospetto di Beretta e compagni (68-64). Dopo un primo quarto difficile, nel quale gli uomini di coach Campi segnano solamente 8 punti, nei secondi dieci minuti la Sbf si leva la tensione di dosso e piazza un break di 24-11 grazie al quale passa a condurre all’intervallo (32-28). La ripresa è equilibrata ma Cmp fa valere l’esperienza e la qualità dei suoi uomini migliori, su tutti Ben Salem e appunto l’ex Kleb Beretta. Pur privi di due pezzi da novanta come Sorrentino e Pederzini, i bolognesi portano a casa due punti importanti mentre alla Scuolarimane la consapevolezza di aver giocato alla pari con la seconda del girone.

