Traffico Roma del 21-02-2024 ore 14 | 30

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità via Sant’Alessandro e viale Sora Lella cantiere notturno dalle 21 alle 6 sulla statale 2 bis Cassia Veientana tra il km 1 e 150 il km 800 direzioneper la sostituzione delle barriere sparticentrale i lavori a cura di ananas con porteranno l’installazione di un cantiere fisso per un tratto il soli 500 metri per il quale si renderà necessario la chiusura della statale in direzionecon uscita obbligatoria allo svincolo Prima Porta Sud via Giustiniana il 25 febbraio sarà domenica ecologica la quarta è penultima della stagione autunno inverno 2023la giornata del 25 raido vedrà lo stop alprivato all’interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 ...