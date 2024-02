Genitori separati | quali sono le conseguenze e i problemi da affrontare?

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In Italia il numero dei divorzi e delle separazioni è stato nell’ultimo decennio una costante con una crescita significativa negli ultimi anni. Così il rapporto ISTAT che fotografa una realtà comune nel nostro Paese. Una realtà che è interessante analizzare da diversi punti di vista, non ultimo quello delleche questa scelta dei(consensuale o unilaterale) ha sui figli. Quella deiè una realtà diffusa che spesso diventa strumento di discussione politico-mediatica. Nell’introduzione di uno studio sulleche la separazione e il divorzio hanno sui bambini, il World Psychiatry, il giornale ufficiale della World Psychiatric Association (WPA), riporta come per molti l’instabilità familiare sia un grave problema di salute pubblica per i bambini, altri vedono ...

Poche nascite, meno morti e più stranieri: ecco come cambia Bologna: ... come genitori o andando a vivere da soli). I single sono 13.708 (7.232 maschi e 6.476 femmine). Le ... ma anche persone legate da sentimento affettivo che scelgono di costituire nuclei separati ...

Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi, al via le domande: ROMA - A partire da oggi e sino al 31 marzo è possibile presentare la domanda per ottenere il "Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi. " La misura, volta a garantire un contributo ai genitori separati in stato di bisogno che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per ...