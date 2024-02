Circuito Podistico Asi Campania Felix | premiati i vincitori dell’edizione 2023

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Caserta. Si è svolte giovedì 15 febbraio presso il Comitato Regionale Asi dellala cerimonia di premiazione della quarta edizione delAmatoriale “”, il campionato che riunisce il meglio delle gare podistiche campane targate Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) premiando società partecipanti e i campioni assoluti di tutte le categorie. ILL’ultima edizione si è svolta tra l’aprile e il dicembreinteressando sette gare svoltesi tra le province di Caserta e Salerno. Ilsi è aperto a Mondragone con la terza edizione della Run on the Beach lo scorso 25 aprile per, poi, proseguire a Calvi Risorta con la trentaseiesima StraCales il 10 ...