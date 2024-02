Adriano Panatta avverte Sinner Non devi illuderti Cosa rischia davvero Jannik

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo Rotterdam,è diventato numero 3 al mondo (scavalcando il russo Daniil Medvedev) e ha migliorato il quarto posto ottenuto negli Anni 70 da, stuzzicato sui social dall'amico Paolo Bertolucci (“Finalmente potrete lasciare in pace il povero! Da lunedìsarà il numero tre del mondo"). Alla Domenica Sportiva, il campione dei Roland Garros 1976 ha consigliato a adi non illudersi una volta che in futuro sarà lontano dal tennis: “Quando smetterà di giocare, l'unicache gli auguro è il disincanto, perché aiuta a vivere meglio — le parole di—. Tutto quello che sta vivendo è unabellissima, una storia stupenda ma ad un certo punto ...