Adam Yates sbatte la faccia a terra a 50km h | commozione cerebrale e ritiro dall’UAE Tour

13.20 Secondo posto per Jay Vine che completa la doppietta australiana. Vine che prende 6? di abbuono e ... (oasport)

13.11 Sono in una trentina dopo più di quindici chilometri dall'inizio della salita. Saranno decisivi gli ... (oasport)

12.10 La botta per terra di Adam Yates è stata comunque forte, il britannico si avvicina all'ammiraglia in ... (oasport)