Omicidio Carol Maltesi | processo d’appello per Davide Fontana La Procura vuole l’ergastolo | la difesa lo sconto di pena

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 febbraio 2024 -di, domani torna in un alula di tribunale per il. Il bancario assassinò l'ex fidanzata 26enne l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina (Milano), mutilò il corpo e ne sparse i pezzi nel Bresciano è stato condannato in primo grado a 30 anni per. LaImpugnando la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Busto Arsizio (Varese), laha chiesto che l'imputato 45enne sia condannato all'ergastolo col riconoscimento delle tre aggravanti che erano state escluse in primo grado, cioè la premeditazione, la crudeltà e i motivi futili e abietti. LaI difensori Stefano Paloschi e Giulia Ruggeri ...

