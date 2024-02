Mosca annuncia un’altra conquista in Ucraina | “Liberato l’insediamento di Krynki” Gli Usa ai suoi cittadini | “Lasciate la Russia”

Il ministero della Difesa di Mosca ha annuncia to l'avvenuto scambio di 100 prigionieri per parte con l'Ucraina. A mediare l'intesa sono stati gli ... (quotidiano)

Ucraina, esplosioni a Zaporizhzhia e in altre regioni | Russo - americana arrestata in Russia per alto tradimento: Lo annuncia il governo con una nota sul sito del G7, spiegando che al termine del summit sarà adottata una dichiarazione congiunta. 20 feb 12:01 Mosca: "Arresto 'in contumacia' per Gozman e Sonin" Un ...

Dopo la ritirata, l'Ucraina si trincera per respingere i nuovi attacchi russi nell'est del paese: ... e Mosca ha affermato che il ritiro di Kyiv è stato caotico e affrettato, con alcuni soldati e armi ... La Danimarca annuncia l'invio di tutta l'artiglieria in stock all'Ucraina, mentre Francia, Italia e ...

Yulia Navalnaya sfida Putin: "Proseguirò la battaglia di Alexei": E annuncia in un video di voler portare avanti la lotta di suo marito per la democrazia in Russia. ... Pietro Sferra Carini, ha onorato la memoria di Navalny deponendo fiori a Mosca sulla Pietra ...