Infortunio Morata | l’esito degli esami | salta l’Inter?

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le condizioni fisiche di Alvaro, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, in vista della gara di Champions controL’Atletico Madrid ha pubblicato il report dell’al ginocchio di Alvaro. Sospiro di sollievo per i legamenti del crociato, ma salterà comunque l’andata di Champions League contro. COMUNICATO – «Il nostro attaccante Alvaroè stato sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha confermato l’. Lunedì mattina è stato sottoposto a una risonanza magnetica per determinare l’entità dell’e il referto medico indica che ha subito una contusione ossea e uno stiramento del legamento laterale interno del ginocchio destro. È in attesa di ulteriori cure». PAROLE ...