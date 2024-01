Il Benevento 5 torna subito a correre | cinque reti al Canosa

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl GG Team Wear5 ri. La squadra di Andrea Centonze si butta alle spalle il kappaò col Futura e batte ilnell’anticipo della sedicesima giornata di campionato: i giallorossi, almeno per una notte,no in vetta alla classifica. Bobadilla è squalificato, Andrea Centonze opta per il quintetto formato da Matheus, Imparato, De Crescenzo, Guerra e Arvonio. La prima grande occasione è per i padroni di casa: De Crescenzo, da buona posizione, strozza il mancino e la sfera termina sul fondo. Il match si sblocca al tramonto del quarto minuto: Lolo Suazo, al suo primo pallone toccato della gara da rimessa laterale, imbecca Milucci sul secondo palo che non sbaglia e sblocca il punteggio. Ilgioca ...

