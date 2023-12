A Napoli e Campi flegrei anche le ceneri sono un rischio | serve mettere in sicurezza gli edifici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nelle ultime settimanestate riportate ampiamente dai media le notizie delle eruzioni dell’Etna in Sicilia e del Merapi in Indonesia. Le eruzioni dell’Etna generano sempre grande interesse, specialmente nei turisti che si recano spesso ad ammirare spettacolari fontane o flussi di lava, che specialmente di notteestremamente affascinanti. Le eruzioni del Merapi, invece, spesso uccidono: nell’ultima fase eruttiva abbiamo avuto notizia di almeno 23 morti. La differenza tra i due vulcani è lo stile di eruzioni: l’Etna è un vulcano principalmente ‘effusivo’, mentre il Merapi è principalmente ‘esplosivo’. In quasi tutti i vulcani (fanno eccezione le eruzioni freatomagmatiche, causate dal contatto di magma ed acqua), l’eruzione è causata dalla fuoriuscita dal magma dei gas in esso contenuti. Quando i magmi si trovano ad una certa profondità nella ...